Суточный прирост зараженных COVID-19 в РФ держится на уровне 3,2% второй день

В России четвертые сутки подряд регистрируется менее 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания, за последние сутки число инфицированных COVID-19 выросло на 9 263, прирост составил рекордно низкие 3,2%. Отмечается, что такой же показатель был зарегистрирован накануне, 18 мая.

В Москве выявлено 3 545 новых случаев коронавируса, всего в столице заразились 149 607 человек. По всей России зафиксировано 299 941 зараженных во всех регионах.

Сообщается, что за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число пациентов – 5 921. За весь период выздоровело 76 130 человек.