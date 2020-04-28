Опровержение: Лечение всех пациентов с COVID-19 в Москве оплатят из ОМС

На прошлой неделе медицинский журнал Vademecum опубликовал материал с информацией, которая сегодня со стороны Генпрокуратуры РФ была признана недостоверной. Sobesednik.ru в том числе переписал эту новость, но после появления публикации пресс-службы надзорного ведомства текст был удален с сайта.

В материале говорилось о том, что якобы Московский фонд обязательного медицинского страхования будет оплачивать лечение только тех пациентов с коронавирусной инфекцией и острой очаговой пневмонией, которые поступили в учреждение на машине скорой медицинской помощи или неотложной помощи. В издании утверждалось, что копия документов есть в распоряжении редакции.

Материал просмотрели 63 тысячи пользователей. Сегодня пресс-служба Генпрокуратуры поделилась разъяснениями со стороны депздрава столицы. Там заверили, что вся медицинская помощь оказывается гражданину бесплатно при наличии у него медполиса (при этом в тексте Vademecum это не отрицалось).

Также разъясняется порядок обращения за медпомощью при наличии симптомов респираторного заболевания, но не уточняется, как будет финансироваться лечение тех, кто прибывает в приемный покой самостоятельно.