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Смертность от коронавируса оказалась намного меньше ожидаемой

Здоровье и дом - Здоровье
17:48, 21 апреля 2020
Американские СМИ

Bernd Thissen / Global Look Press
Bernd Thissen / Global Look Press

Новое исследование подтвердило, что реальная смертность от коронавирусной инфекции намного меньше официальной.

Исследователи из Лос-Анджелеса проверили 863 взрослых человека на предмет наличия антител к COVID-19. Оказалось, что коронавирус инфицировал гораздо больше людей в округе Лос-Анджелес, чем об этом говорит официальная статистика. Результаты исследования пока предварительные, но они уже могут подтвердить, что в Лос-Анджелесе коронавирусом переболело от 200 до 440 тысяч человек. А это намного больше тех официально выявленных 13 816.  Следовательно, намного уменьшаются и показатели смертности от коронавируса, которые сейчас составляют целых 4,4%. При учете общего числа переболевших, они могут опуститься гораздо ниже 1%.

Это не первое исследование, которое показывает, что реальное число инфицированных намного выше количества тех, у кого выявили коронавирус. До 60-80% людей переносят эту инфекцию без симптомов или с умеренными проявлениями вроде заложенного носа, из-за которых они вряд ли бросятся проводить себе тест на коронавирус. А показатели летальности этой инфекции определяются только из соотношения тех, у кого вирус выявили, и тех, кто от него скончался. Эти цифры могут быть очень высокими, так как выявляют инфекцию в большинстве случаев у тех, у кого она протекает тяжело.

Ну а сторонники снятия карантинных ограничений получили в свое распоряжение ещё один аргумент. Если смертность от коронавируса действительно составляет 0,1%, как это полагают некоторые ученые, то он ничуть не более опасен, чем сезонный грипп. 

 

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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