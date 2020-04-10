Коронавирус в РФ за сутки: 1 786 заразились, 97 выздоровели

Федеральный оперативный штаб сообщил о приросте в 17,6% в статистике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ, пишет «Интерфакс».

Всего за сутки было зарегистрировано 1 786 новых диагностированных случаев COVID-19. Из них 1 124 человек обнаружены в Москве. Всего в Москве сегодня числится 7 822 пациентов с коронавирусом.

Новые случаи зарегистрированы в 57 регионах. Всего в России 11 917 человек получили положительные результаты тестов.

Увеличивается и число выздоровевших. 97 человек были выписаны, излечившись от коронавируса. Из их числа 37 пациентов — москвичи.