Активность человека грозит новыми страшными пандемиями

Чрезмерную человеческую активность следует винить в распространении коронавирусной инфекции, как показало исследование.

Такие болезни, как COVID-19, обрушивающиеся на целую планету, могут быть более распространены в будущем. А всё потому, что из-за активности человека разрушается привычная среда обитания диких животных, способных награждать нас опасными инфекциями. Из-за этого мы вступаем с животными в более тесный контакт, и они передают нам свои болезни. Речь идет о браконьерстве, механическом фермерстве, вырубке лесов, уничтожении водоёмов и дикой растительности. За последние десятки лет всё это привело к опустошительным последствиям для диких животных.

Приблизительно 70% патогенов человека происходит из животного мира, то есть они в какой-то период эволюции попали в наш организм от зверей или птиц. Американские ученые просмотрели более чем 140 вирусов, передаваемых от животных человеку. Выяснилось, что чаще всего нас награждали этими болезнями приматы, летучие мыши и крысы, также домашние животные. На их долю приходится 75% подобных передач.

Но исследование также показало высокий риск перехода тех или иных зоонозных инфекций от зверей к людям в тот момент, когда естественная среда обитания этих животных сокращается из-за повышенной активности человека. Чем чаще мы разрушаем мир, в котором обитают птицы и звери, тем чаще они пытаются нам мстить, полагают ученые Калифорнийского университета.