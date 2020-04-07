Семеро москвичей помещены в обсервационные центры из-за нарушения карантина

Объединение административно-технических инспекций Москвы отчиталось о протоколах, составленных в отношении семи человек, больных коронавирусом. Они нарушили режим самоизоляции, за что были помещены в обсервационные центры, пишет АГН «Москва».

Все граждане переносили Covid-19 в легкой форме и им было дозволено проходить симптоматическое лечение в домашних условиях с соблюдением правил строгого карантина.

Инспекторы уточнили, что все нарушители были выявлены с помощью приборов видеофиксации.

Известно, что у двоих из семи человек после помещения в обсервационные центры ухудшилась клиническая картина заболевания.