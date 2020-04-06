Современная пшеничная мука признана самой полезной за последние 200 лет

Нынешняя пшеничная мука является самой здоровой за последние 200 лет, как показало исследование.

Все мы не раз слышали разговоры о том, что настоящие и самые здоровые продукты были в далеком прошлом, а сейчас нам приходится довольствоваться разного рода ГМО-версиями, мясом с антибиотиками и химией вместо пищи. Однако новое исследование ученых из Великобритании показало, что именно сегодня люди могут употреблять самую полезную для здоровья и самую чистую пшеничную муку за последние 200 лет. Авторы исследования изучили 39 образцов зерна, взятых за период в 230 лет. В течение трех лет все эти зерна специально выращивали, чтобы потом превращать в один из самых востребованных в мире продуктов.

Исследование опровергло распространённые суждения о том, что современная мука за последние два века существенно ухудшила свои качества. Напротив, по целому ряду компонентов произошли заметное улучшения. Особенно это касается роста объема диетических волокон. Это случилось, несмотря на резкое увеличение посевных площадей для пшеницы.

В диете жителей Великобритании ощущается нехватка пищевых волокон, при этом около 10% потребностей удовлетворяется за счёт белого хлеба. Ранее другая группа исследователей заявила о том, что сумела создать белый хлеб, в котором количество пищевых волокон в два раза больше по сравнению с обычным хлебом.