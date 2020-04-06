591 из 954 новых случаев COVID-19 в России приходятся на столицу

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции отчитался о 954 новых случаях подтверждения COVID-19 у россиян, передает АГН «Москва».

Новые случаи заражения зафиксированы в 49 регионах. Из общего числа новых случаев 591 человек зарегистрированы в Москве, а 82 — в Московской области. В общем число заболевших по России — 343 человек. Носители вируса есть в 80 регионах.

51 человек за сутки в Москве выписаны после лечения коронавирусной инфекции. Двое человек умерли. Общее число выздоровевших — 406 человек, умерших — 47.

Ранее Роспотребнадзор предлагал за деньги тестировать на COVID-19 всех желающих.