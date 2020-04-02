Режим самоизоляции мог спасти 59 000 европейцев

Тотальный карантин в Европе мог спасти не менее 59 000 жизней, как рассчитали британские ученые.

Жёсткие карантинные меры, предпринятые в 11 европейских странах, сражающихся с новой коронавирусной пандемией, спасли не менее 59 000 человек. Британские ученые разработали свою модель на основе данных по уже зарегистрированным смертям от COVID-19. По словам ученых Имперского колледжа Лондона, многим странам удалось существенно уменьшить смертность от этого вируса.

Исследователи взяли данные по масштабам эпидемии в самых «тяжелых» странах вроде Италии и Испании, а затем сопоставили реальную смертность с ожидаемой, которая бы произошла в том случае, если бы власти этих стран не закрыли школы, и не ввели другие жесткие ограничения. По мнению ученых, это бы привело к 59 000 смертей к 31 марта. К слову, на днях итальянские ученые предположили, что повышенная смертность в их стране и некоторых других европейских государствах от коронавируса была связана с тем, что в тёплую зиму этого года отмечалась небывало низкая смертность от сезонного гриппа. Многие из тех, кто должен был умереть в силу слабого здоровья, остался в живых. И вот теперь коронавирус как бы скомпенсировал этот показатель.

Миллиарды людей по всему миру находятся под своеобразным домашним арестом. Эксперты полагают, что таким образом можно сдержать эпидемию коронавируса. Однако ряд государств пошли другим путем. В частности, в Южной Корее эпидемию обуздали после тотального тестирования всего населения на коронавирус. Распространение болезни в этой стране удалось довольно быстро и жестко остановить только за счет тестов и изоляции заболевших.