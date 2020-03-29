Ученые рассказали об активизации коронавируса при низкой плюсовой температуре

Сотрудники Университета Гонконга определили температуру, при которой коронавирус проявляет максимальную активность.

Как пишет портал medRxiv, комфортнее всего вирус чувствует себя при температуте около четырех градусов тепла. В таких условиях и при отсутствии дезинфекции активность COVID-19 спадает только через две недели.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве столбики термометров будут держться примерно на таком уровне.

Эксперты отмечают, что вирус не способен переносить высокие температуры: при 70 градусах он дезактивируется в течение пяти минут.

Также ученые установили, на каких поверхностях коронавирус может оставаться дольше всего. По словам специалистов, на бумаге коронавирус держится около трех часов, на одежде и обработанном дереве – до двух дней, на стекле – до четырех, а на пластике – до семи.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат для лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата «Мефлохин». Как уточнила в беседе с «РИА Новости» доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии GMU Анча Баранова, препарат поможет выиграть время и увеличит шансы на излечение инфицированных, однако его не стоит считать панацеей от COVID-19.

«В теории, человек в 100% случаев может излечиться от этой инфекции. Но так как инфекция тяжелая и длительная, в некоторых случаях силы организма заканчиваются до того момента, как он избавился от вируса. Этот препарат дает организму дополнительные 2-3 дня не очень тяжелого состояния, чтобы организм мог выиграть эту борьбу», – пояснила биолог, сравнив «Мефлохин» с глотком воды для бегуна на длинной дистанции.

По данным института Хопкинса на 18:30 мск воскресенья, 29 марта, число заболевших коронавирусом во всем мире достигло 684 652 человек, скончались 32 113, выздоровело 145 696.