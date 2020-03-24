Стратегия трех компонентов наиболее эффективна против эпидемии COVID-19

Трехкомпонентную структуру борьбы с коронавирусом признали наиболее действенной.

Ученые из Национального Университета Сингапура полагают, что действующая в их стране трехкомпонентная структура противодействия коронавирусной эпидемии является наиболее результативной в борьбе с этим недугом. Она подразумевает помещение под карантин инфицированных COVID-19 и членов их семей, закрытие школ и переход на удаленную работу. В разных странах принимают какие-то отдельные компоненты, но именно их соединение дает максимальный эффект.

Отметим, что именно по этому пути пошла и Россия, где действуют все три компонента. Количество зараженных COVID-19 в Сингапуре почти полностью совпадает с официальным числом инфицированных в России и приближается к 500. Правда, Сингапур во много раз меньше нашей страны по территории и имеет гораздо более высокую плотность населения.

Новое исследование опубликовано в Lancet Infectious Diseases. Оно анализирует опыт Сингапура, который применил этот трехкомпонентный подход еще до того, как ситуация в стране обострилась и начала бы развиваться по итальянскому сценарию. Возможно, именно эта стратегия поможет и другим странам, пока не нуждающимся в полном карантине всех жителей.