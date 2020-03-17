На ВАЗе изолировали сотрудников, которые контактировали с носителем COVID

В Тольятти на заводе «АвтоВАЗ» проводится обработка помещений, в которых мог находиться сотрудник, у которого был диагностирован коронавирус. «Интерфакс» уточняет, что человека заразил его близкий, накануне вернувшийся из Испании.

CittTraffic пишет, что рабочие из одной бригады с заразившимся проведут 14 дней в изоляции. Пока ни у кого из них не подтвердился диагноз COVID-19. Всего в Тольятти, по данным на 17 марта, зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Все пациенты находятся в местной клинической больнице №5.

Ранее сообщалось, что в Москве в медцентр доставлены ранее сбежавшие пациенты с подозрением на коронавирус. Всего на сегодня в России известно о 93 случаях подтвержденного диагноза. Пятеро человек уже выздоровели.