Из-за самых сильных обезболивающих после удаления зуба еще больнее

Обезболивающие на опиоидной основе не делают визиты к стоматологам менее болезненными.

Исследователи из Университета Мичигана предлагают зубным врачам резко ограничить или вовсе отказаться от использования опиоидных обезболивающих для смягчения боли после удаления зубов. В американских зубных клиниках выписка данных лекарств распространена, хотя российские дантисты от них воздерживаются. В ходе исследования около 325 пациентов, прошедших через удаления зубов, описали уровень своей боли и удовлетворения от состояния в течение следующих 6 месяцев.

Приблизительно половина из этих пациентов, прошедших через хирургическое удаление зубов, и 39% тех, у кого зубы извлекли обычным способом, получили рецепты на опиоиды. Оказалось, что именно в этой группе уровень боли был выше, чем среди пациентов, которые получили рецепты на обезболивающее не на опиоидный основе. Причём при обеих разновидностях удаления зубов.

Кроме этого, исследование показало, что почти половина выписанных опиоидов вообще не была использована как после хирургического удаления, так и в группе, участники которой прошли через обычные удаления. Следовательно, эти лекарства оставались у них в домах, что намного увеличивало вероятность их неправильного использования.