Периодическое голодание укрепляет здоровье печени

Не просто потеря веса, но и периодическое голодание также улучшает здоровье печени, как показало исследование.

Группа австралийских ученых утверждает, что так называемое периодическое голодание, помимо собственно избавления от лишнего веса, поддерживает также и здоровье печени. Кроме того, этот вид диеты защищает от самых разных болезней. Следовательно, периодическое голодание можно включить в состав средиземноморской, кетогенной и палео диет, набирающих большую популярность и являющихся очень эффективными в деле борьбы с лишним весом.

По сути, периодическое голодание это не диета, а режим, при котором человек почти ничего не ест в определённые отрезки времени. Например, все блюда нужно принимать во время 12-часового интервала, а в оставшееся время не употреблять ни одной калории. Еще одной причиной того, почему следует попробовать этот режим питания, является его способность укреплять здоровье печени.

Ученые из Университета Сиднея проверили воздействие периодического голодания на группе лабораторных мышей. Печень чуть ли не первым органом в теле реагирует на голодание. Это своего рода метаболические хаб. Исследователи подвергли мышей режиму, при котором они 24 часа ели нормально, а следующие 24 часа голодали. Затем в лаборатории изучали их органы и плазму крови. Период голодания, как было установлено, ингибировал выделение белка из печени под названием HNF4-(альфа). Это улучшало уровень метаболизма, повышало показатели глюкозы в крови и снижало степень воспалительных процессов.