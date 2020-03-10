Лишний вес повышает риск опухолей простаты

Исследование показало, что лишний вес существенно повышает риск развития рака предстательной железы.

Исследователи из Колумбийского университета обнаружили, что лишний вес в среднем возрасте и позднее связан с повышенным риском рака простаты. Метаанализ 15 исследований показал связь между объемами жира в теле, ростом, а также опухолями предстательной железы у 830 772 мужчин. Рак простаты выявили у 51 734 из них. Доказано, что сохранение здоровой массы тела в среднем и пожилом возрасте особенно заметно снижает риск опухолей.

Исследователи подчеркивают, что рак предстательной железы — второй по степени распространенности среди американских мужчин. Менее 35% представителей сильного пола с этой болезнью могут рассчитывать прожить более 5 лет после установки диагноза. Ранее ученые мало уделяли внимание факторам риска запущенного рака простаты, а воздействие роста и веса на этот риск вообще не исследовалось. Теперь же ученые проследили за этим, а также за скачками веса и объема талии в среднем и пожилом возрасте. Их интересовало влияние этих факторов именно на запущенные опухоли.

Работа ученых показывает, насколько важно для мужского здоровья сохранять здоровый вес. Нормальным считается индекс массы тела в пределах от 21 до 25 пунктов. Напомним, что этот индекс рассчитывается при делении веса человека на квадратный корень его роста. Также очень важно сохранять достаточные объемы физических нагрузок.