COVID-19 уже мутировал и разделился на два подтипа

Китайский коронавирус разделился на два подтипа, как установили ученые из Поднебесной.

В силу печальных обстоятельств именно китайские ученые обладают возможностью проведения масштабных исследований с участием пациентов, заразившихся коронавирусом. Это связано с тем, что их число в Китае уже превысило 80 000 человек, и это намного больше, чем в любой другой стране мира. И вот теперь исследователи из Китайской академии наук выяснили, что печально известный вирус COVID-19 уже эволюционировал в два основных подтипа. Ранее научный мир высказывал предположение о том, что, как и другие коронавирусы, COVID-19 может мутировать в самом ближайшем будущем.

Для определения возможности мутаций исследователи провели анализ 103 вирусных геномов, имеющихся в публичном доступе. Он показал, что теперь COVID-19 разделился на два основных типа, обозначаемых буквами L и S, с различным уровнем заразности или инфекционности. Результаты исследования публикует научный журнал National Science Review of the Chinese Academy of Sciences. Понимание различных подтипов этого вируса поможет в определении более эффективного средства лечения.

Итак, подтип S назван наследственным, он вызвал 30% всех заражений. На долю подтипа L приходится 70% инфекций, он эволюционировал из подтипа S. Воздействие человека могло оказать существенное влияние на подтип L, теперь являющийся более агрессивным и распространяющийся быстрее, чем S. Пока не определено, где произошла эволюция и отделение подтипа L от S — в организме человека или у первоначальных носителей.