Выкидыш. Всегда ли виновата женщина?

Самопроизвольное прерывание беременности по статистическим данным происходит часто. 15%-20% всех зачатий заканчивается выкидышами. Пара психологически тяжело переживает это событие и старается разобраться в причинах. Обратившись в клинику гинекологии с этой проблемой, врачи как правило фокусируются на женских факторах причин не вынашивания. Гинеколог назначает обследование для оценки уровня половых гормонов, работу щитовидной железы, делают УЗИ малого таза для исключения аномалий в развитии матки, исключают инфекционные причины. И в 50% случаев не находят ни чего, подвергая пару дополнительному стрессу. «Необъяснимая» причина пугает еще больше чем само заболевание.

Роль мужчины в зачатии ребенка

Мужская половая клетка -сперматозоид, вносит 50% генетического материала плоду и плаценте, которая его питает. Качество спермы, ее генетическая стабильность напрямую влияет на возможность зачатия и развитие нормальной беременности. Необоснованно этому фактору до сих пор уделяется мало внимание со стороны врачей-репродуктологов. Именно поэтому обследование и подготовка к беременности должна быть полноценной не только женщин, но и для мужчин. Для российских мужчин свойственно не желание посещать медицинские учреждения и врачей. И только уговоры отчаявшейся жены помогают убедить супруга записаться на прием к урологу и сделать УЗИ.

Что приводит к ухудшению качества и количества сперматозоидов?

Ученые доказали, что основной причиной повреждения сперматозоидов являются активные молекулы кислорода, они приводят к окислительному стрессу. Сами по себе мужские половые клетки, в отличии от других клеток организма, очень восприимчивы к любому воздействию. Окислительный стресс приводит к снижению их подвижности и поломках ДНК генетического материала. Запускают окислительные процессы разные факторы:

Повышение температуры тела;

Воздействие высоких температур на область гениталий;

Избыточная масса тела;

Повышение сахара в крови;

Инфекции мочеполовой системы;

Курение, алкоголь, воздействие других токсических веществ.

Почему из-за мужчины происходит выкидыш

Как выяснили репродуктологи основное качество спермы для рождения и вынашивания здорового малыша имеет целостность ДНК. Проводилось исследование спермограммы у мужчин, у которых женщинам был выставлен диагноз замершая беременность или выкидыш. Оказалось что у этих мужчин разрыв ДНК (фрагментация) сперматозоидов в 12 раз выше, чем у здоровых пар. При оплодотворении поврежденным сперматозоидом, у эмбриона могут быть генетические аномалии, или если эти поломки значимые они приводят к остановке в развитии малыша и выкидышу.

Способствует фрагментации, следующие факторы:

Возраст старше 40 лет;

Фастфуд и не рациональное питание;

Вредные привычки;

Травмы яичка;

Прием некоторых лекарственных препаратов незадолго до зачатия;

Ожирение и гиподинамия;

Инфекции половых органов.

Рекомендации для мужчин

Мужчина в состоянии улучшить качество спермы за счет соблюдения достаточно простых рекомендаций:

Бросьте курить минимум за 2 недели до планируемого зачатия;

Исключите алкогольные напитки на весь период до наступления беременности;

Старайтесь избегать стрессов и перегрузок на работе;

Необходимо спать не менее 7-8 часов ежедневно;

Рациональное и правильное питание;

Активный образ жизни и спорт;

Исключить походы в баню, сауны и горячую ванну;

Оптимальное количество половых контактов 3-4 в неделю.

Автор: Комарская Татьяна Александровна - главный врач клиники «ЛИЦ»