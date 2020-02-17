Выкидыш. Всегда ли виновата женщина?

Самопроизвольное прерывание беременности по статистическим данным происходит часто. 15%-20% всех зачатий заканчивается выкидышами. Пара психологически тяжело переживает это событие и старается разобраться в причинах. Обратившись в клинику гинекологии с этой проблемой, врачи как правило фокусируются на женских факторах причин не вынашивания. Гинеколог назначает обследование для оценки уровня половых гормонов, работу щитовидной железы, делают УЗИ малого таза для исключения аномалий в развитии матки, исключают инфекционные причины. И в 50% случаев не находят ни чего, подвергая пару дополнительному стрессу. «Необъяснимая» причина пугает еще больше чем само заболевание.
Роль мужчины в зачатии ребенка
Мужская половая клетка -сперматозоид, вносит 50% генетического материала плоду и плаценте, которая его питает. Качество спермы, ее генетическая стабильность напрямую влияет на возможность зачатия и развитие нормальной беременности. Необоснованно этому фактору до сих пор уделяется мало внимание со стороны врачей-репродуктологов. Именно поэтому обследование и подготовка к беременности должна быть полноценной не только женщин, но и для мужчин. Для российских мужчин свойственно не желание посещать медицинские учреждения и врачей. И только уговоры отчаявшейся жены помогают убедить супруга записаться на прием к урологу и сделать УЗИ.
Что приводит к ухудшению качества и количества сперматозоидов?
Ученые доказали, что основной причиной повреждения сперматозоидов являются активные молекулы кислорода, они приводят к окислительному стрессу. Сами по себе мужские половые клетки, в отличии от других клеток организма, очень восприимчивы к любому воздействию. Окислительный стресс приводит к снижению их подвижности и поломках ДНК генетического материала. Запускают окислительные процессы разные факторы:
- Повышение температуры тела;
- Воздействие высоких температур на область гениталий;
- Избыточная масса тела;
- Повышение сахара в крови;
- Инфекции мочеполовой системы;
- Курение, алкоголь, воздействие других токсических веществ.
Почему из-за мужчины происходит выкидыш
Как выяснили репродуктологи основное качество спермы для рождения и вынашивания здорового малыша имеет целостность ДНК. Проводилось исследование спермограммы у мужчин, у которых женщинам был выставлен диагноз замершая беременность или выкидыш. Оказалось что у этих мужчин разрыв ДНК (фрагментация) сперматозоидов в 12 раз выше, чем у здоровых пар. При оплодотворении поврежденным сперматозоидом, у эмбриона могут быть генетические аномалии, или если эти поломки значимые они приводят к остановке в развитии малыша и выкидышу.
Способствует фрагментации, следующие факторы:
- Возраст старше 40 лет;
- Фастфуд и не рациональное питание;
- Вредные привычки;
- Травмы яичка;
- Прием некоторых лекарственных препаратов незадолго до зачатия;
- Ожирение и гиподинамия;
- Инфекции половых органов.
Рекомендации для мужчин
Мужчина в состоянии улучшить качество спермы за счет соблюдения достаточно простых рекомендаций:
- Бросьте курить минимум за 2 недели до планируемого зачатия;
- Исключите алкогольные напитки на весь период до наступления беременности;
- Старайтесь избегать стрессов и перегрузок на работе;
- Необходимо спать не менее 7-8 часов ежедневно;
- Рациональное и правильное питание;
- Активный образ жизни и спорт;
- Исключить походы в баню, сауны и горячую ванну;
- Оптимальное количество половых контактов 3-4 в неделю.
Автор: Комарская Татьяна Александровна - главный врач клиники «ЛИЦ»