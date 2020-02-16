В Петербурге 4-летнему пациенту удалили опухоль почки с сохранением органа

В Петербурге хирургам НМИЦ онкологии имени Петрова удалось провести первую в России неполосную операцию с удалением злокачественной опухоли в почке у ребенка с сохранением органа.

У четырехлетнего пациента была обнаружена так называемая опухоль Вильмса размером 32 на 23 миллиметра. Ему диагностировали вторую стадию заболевания. Обычно вне зависимости от стадии детям удаляют почку полностью, но, благодаря внедрению современного международного протокола Umbrella protocol SIOP-RTSG, теперь при определенных характеристиках хирурги могут сохранять орган ребенка с минимальный инвазивным вмешательством.

Перед хирургическим лечением с помощью полихимиотерапии опухоль в почке у пациента была уменьшена до двух квадратных сантиметров. На четвертый день после операции ребенок был выписан из больницы, сейчас он продолжает закрепляющее медикаментозное лечение. Отмечается, что операция прошла без осложнений, а ребенку не понадобилось дополнительного обезболивания.