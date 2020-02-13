В Петребурге подан иск против прибывшей из КНР россиянки, сбежавшей из карантина

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подала в суд на пациентку, сбежавшую из карантина в клинической инфекционной больнице.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Уточняется, что иск подан в отношении Аллы Ильиной, которая своевольно покинула карантин в больнице имени Боткина. Заявление зарегистрировал Куйбышевский районный суд.

В качестве заинтересованных лиц в иске указаны больница имени Боткина и 18-й отдел полиции УМВД России по Петроградскому району. Материалы переданы судье.

Сообщается, что Ильину поместили на карантин в начале февраля, когда она вернулась из Китая. Как писало издание «Петербургский дневник», пациентка была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача по Санкт-Петербургу о том, что должна в течение 14 дней наблюдаться в больнице. Тем не менее 11 февраля женщина покинула медучреждение, разработав «план побега»: замкнув электрическую цепь для разблокировки замка, она покинула изолированный бокс.

В Роспотребнадзоре и комитете здравоохранения Петербурга отметили, что Ильина совершила административное правонарушение. Несоблюдение карантина по нераспространению коронавирусной инфекции угрожает здоровью окружающих и самого нарушителя, напомнили в ведомствах.