В регионах РФ с превышенным эпидпорогом ОРВИ уходят на карантин школы и детсады

В Кемеровской области из-за превышения эпидпорога по заболеваемости ОРВИ полностью закрыты 132 школы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор и пресс-службу департамента образования по Кузбассу.

Еще 21 школа в Кемеровском регионе закрыта частично. Среди детских садов полностью работу приостановили восемь учреждений. В областном центре, городе Кемерово, на карантин закрыты все школы.

Ранее по эпидемиологическим причинам было решено с четверга закрыть на карантин все учебные учреждения Нижнего Новгорода. Такие же профилактические меры были приняты в Якутске и Саранске.

Портал 66.ru сообщает, что часть школ власти планируют закрыть и в Свердловской области. Сейчас там на карантине находятся уже 26 школ и 31 детский сад. Также, по данным «10 канала», все учебные заведения закроют в Новокузнецке, а в Челябинске, по информации 74.ru, школьный карантин планируют продлить до 18 февраля.

По последним данным Института гриппа имени Смородинцева, эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в России превышен на 5,5%. Среди взрослого населения этот показатель превышен на 8,6%, а среди детей от 7 до 14 лет — на 25%.