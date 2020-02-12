ФАС предупредил три клиники о незаконности рекламы диагностики коронавируса

Московское Управление федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение трем клиникам, которые предлагали клиентам дорогостоящую услугу по диагностике коронавируса, пишет Vademecum.

Рекламу услуги обнаружил Росздравнадзор на сайтах медцентра «НИИ пульмонологии», «СМ-Клиники» и «Открытой клиники». У этих учреждений потребовали прекратить распространение «недостоверной информации о диагностике и лечении коронавируса». Также их обязали опубликовать на своих ресурсах опровержения ранее опубликованных сведений.

«Данные дорогостоящие "предложения" не соответствуют действительности и являются намеренным введением потенциальных пациентов и потребителей в заблуждение», — утверждается в сообщении УФАС. Ведомство и далее намерено пресекать подобные коммерческие предложения со стороны медучреждений.

В Росздравнадзоре уточняли, что обследованию подлежат только те лица, которые посещали в течение последних двух недель Китай или медучреждения в странах, где были выявлены случаи коронавируса.