Мигрени могут вызываться излишней возбудимостью зрительной коры

У жертв мигреней имеется гипервозбудимая зрительная кора, как установили ученые.

Мигрени относятся к тяжелой, невыносимой разновидности головных болей, которая также часто сопровождается повышенной чувствительностью к зрительным и слуховым стимулам. Науке до сих пор мало что известно о причинах мигреней, хотя ученые определили, что она может вызываться временными изменениями в химических веществах, нервах или кровеносных сосудах. И вот теперь ученые из Университета Бирмингема проверили теорию о том, что часть разгадки лежит в зрительной коре — части мозга, отвечающей за зрение.

Установлено, что жертвы мигреней имеют гипервозбудимую зрительную кору. В ходе экспериментов группа из 60 добровольцев с мигренями и без них просмотрела рисунки с решетчатым полосатым узором. Им нужно было их расположить в особом рейтинге в зависимости от того, насколько неприятно на них смотреть и какие визуальные феномены рождаются от их просмотра.

Волны мозга участников фиксировались с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). В двух тестах были выявлены существенные реакции в зрительной коре среди жертв мигреней, рассматривающих рисунки. У небольшой части тех, кто мигренями не страдал, тоже отмечался определенный дискомфорт при просмотре этих рисунков. Удивительно, но и у них выявили гипервозбудимость зрителей коры головного мозга.