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В РФ растут цены на защитные маски и ломаются станки по их производству

Здоровье и дом - Здоровье
15:39, 03 февраля 2020

В регионах СМИ сообщают об увеличении спроса на медицинские маски и их кратное подорожание.

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» пишет, что в Северной столице маски пропали даже во многих интернет-магазинах. Ранее чиновники от здравоохранения заявляли, что на местных складах имеется запас из 7 миллионов штук и дефицита не ожидалось.

Предполагается, что граждане начали покупать маски впрок, а производители переориентировались с внутреннего рынка на внешний.

В Чите, по данным Zab.ru, за неделю раскупли трехгодичный запас медицинских масок. На совещании администрации Читы и местного Росздравнадзора речь в том числе шла о том, что некоторые спекулянты скупают товар в тысячном количестве, чтобы перепродавать с большой наценкой.

ОТР сообщает, что в Курской области респираторная маска подорожала с 1 до 35 рублей. Заместитель губернатора Ирина Хмелевская заявила, что власти намерены работать с аптеками путем уговоров по сдержанию цены, поскольку «других правовых механизмов у них нет».

По данным сетевого издания «Обозреватель», в Воронеже цены на маски в аптеках варьируются от 4 до 39 рублей, но есть и экземпляры за 70 рублей.

В Ростове-на-Дону тем временем на заводе по изготовлению медицинских масок иссякли все запасы, передает «Российская газета». При этом три из четырех станков, задействованных в этом производстве, из-за повышенной нагрузки сломались, но будут отремонтированы в ближайшее время.

3 февраля зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением обязать врачей выписывать заболевшим пациентам рецепт на бесплатное получение защитной маски, пишет «Парламентская газета».

Ранее вирусолог Роспотребнадзора Михаил Щелканов в эфире канала «Москва 24» сообщал, что сегодня не существует абсолютно надежных методов защиты от вирусов. При этом если носить маску дольше часа, то она отсыревает и, наоборот, может способствовать заражению респираторными инфекциями.

Ажиотаж наблюдается не только в России. В США, по информации New York Post, цены на маски выросли на 100% и выше. Средняя цена за упаковку из ста штук составляет 30 долларов.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Здоровье

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