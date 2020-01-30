Сканирования уменьшают риск смерти от рака легких на 25%

Регулярные проверки снижают риск смерти от рака легких на 25%, как установили ученые.

Если так называемые заядлые курильщики и те, кто избавился от вредной привычки, проходят через регулярные обследования, то вероятность смерти от рака лёгких у них можно уменьшить на 25%. К такому выводу пришли ученые из учебных госпиталей Роттердама и Гронингена, которые проанализировали данные за 20 лет.

В исследовании приняли участие 13 тысяч мужчин, являвшихся заядлыми курильщиками, в возрасте от 50 до 75 лет. Половина из них прошли через четыре компьютерных томографии в течение пяти лет. В течение следующих десяти лет наблюдений 210 мужчин умерли от рака легких в контрольной группе по сравнению со 160 в группе, которая прошла через сканирования.

В целом исследование еще раз подтвердило распространенную точку зрения о том, что чем раньше находят рак, тем выше вероятность спасти больного. При этом авторы исследования подчеркивают, что снижение смертности на 25% нужно сопоставить с теми усилиями, которые для этого были приложены. Кроме того, 40% опухолей легких были выявлены без этих сканирований.