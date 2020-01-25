Росздравнадзор выявил нарушения при контрольной закупке аборта в частной клинике

Московский Росздравнадзор обнаружил, что в одной из сетей частных клиник не соблюдают «время тишины» при обращении за услугой абортирования, пишет «Медвестник».

Надзорное ведомство получило сообщение, что пациенткам центра «ОнКлиник» предлагают прерывание беременности медикаментозным, хирургическим и вакуумным методом сразу в день обращения, а не спустя 48 часов, как положено по закону. В связи с этим было решено провести контрольную закупку аборта.

Женщина, выполнявшая роль пациентки, посетила одно из отделений сети, где ей сразу предложили провести операцию и вся процедура продолжалась до момента, предполагавшего начало инвазивного вмешательства.

В отношении клиники составлен протокол о нарушении сроков, установленных законодательством в сфере охраны здоровья для проведения искусственного прерывания беременности.

Временные ограничения для проведения аборта от момента обращения не являются медицинскими, а рассчитаны на то, что часть женщин будет отказываться от прерывания беременности за «время тишины». В 2011 году была введена норма, согласно которой «время тишины» после обращения за услугой прерывания беременности составляет 48 часов при сроках 4-7 недель и 11-12 недель. На 8-10 неделях «окно» для обдумывания решения составляет неделю.