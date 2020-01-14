В Омске два человека выписаны после лечения "гонконгского" гриппа

В Роспотребнадзоре Омской области сообщили, что в регионе зафиксированы два случая так называемого «гонконгского» гриппа H3N2, пишет портал Om1.ru.

Перенесли этот штамм беременная женщина и ребенок. Лечение проходило в стационарных условиях, оба пациента уже выписаны.

В обоих случаях диагнозы были лабораторно подтверждены. В региональном управлении также уточняют, что этот вирус не имеет отношения к азиатскому.

В Китае сейчас зафиксирован 41 случай заболевания респираторной инфекцией нового типа, которая проявляется в форме пневмонии, сообщает Институт гриппа.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в целом по стране остается ниже эпидемических порогов на 5%. Превышены показатели только в Ростове-на-Дону (на 17,2%).