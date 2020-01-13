После аборта большинство женщин чувствуют облегчение, а не раскаяние

Большинство женщин испытывают после аборта облегчение, а вовсе не раскаяние, как установило исследование ученых.

Ученые провели одно из крупнейших исследований на тему эмоционального состояния женщин, продедших через искусственое прерывание беременности. Его результаты публикует научный журнал Social Science & Medicine. Ученые обнаружили, что и через пять лет после проведения абортов лишь 6% женщин испытывали по этому поводу преимущественно негативные эмоции.

При этом подавляющее большиство — 84% — испытывали либо положительные эмоции, либо никаких вообще, даже если непосредственно в момент проведения аборта у них было совсем другое настроение.

Лишь чуть больше половины признались, что решение о проведении аборта было очень сложным, и 27% характеризовали его как очень сложное. 46% заявили, что для них это совершенно не было сложным решением.

Почти 70% опрошенных женщин уверены в том, что если бы люди вокруг знали об их решении, то подвергали бы их осуждению за проведение аборта. Испытывавшие трудности с принятием решения об аборте или боявшиеся осуждения за это женщины чаще сталкивались с чувством вины, гнева или печали непосредственно после аборта, но со временем эти чувства почти всегда исчезали. Иногда для этого требовалось около года, выявили данные исследования.