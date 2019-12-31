Депутат рассказал о планах ввести презумпцию посмертного донорства

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов поведал о планах парламентариев на весеннюю сессию.

Как сообщает «Парламентская газета», в центре внимания законодателей будет проект закона о трансплантологии, представленный Минздравом. «Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определённых условиях — отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трёх часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», — пояснил депутат.

Морозов подчеркнул, что медики обязаны будут уведомлять родных пациента о намерении изъять у него органы для трансплантации. В случае, если близких не обнаружено, вопрос будет решать медицинский консилиум.

Также, по словам Морозова, вскоре будет завершена подготовка законопроекта, по которому бригады скорой помощи будут избавлены от необходимости получать формальное согласие пациента на медицинское вмешательство.

«Заполнение необходимых бумаг занимает до 12 минут, и это притом что иногда, чтобы спасти человеку жизнь, у врача есть всего минута! — поясняет парламентарий. — Думаю, что в данном случае сам вызов скорой можно было бы считать согласием на оказание такой помощи, а документально оформлять лишь отказ от её получения».