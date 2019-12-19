В трех регионах с 2020 года начнут строить ПНИ с домашними условиями

Проект ОНФ «Регион заботы» по реорганизации системы психоневрологической помощи стартует с 2020 года в трех регионах, пишет Vademecum.

Эксперимент проведут в Хабаровском крае, Нижегородской и Воронежской областях. Пока не решен вопрос об участии в проекте психоневологических интернатов (ПНИ) Севастополя.

В рамках «Региона заботы» за счет федерального и регионального бюджетов будут построены пансионаты нового типа, в которых получатели социальных услуг будут проживать группами по 30-50 человек. Условия содержания будут приближены к домашним.

Идеолог проекта, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер пояснила, что действующая на сегоднйшний день структура ПНИ предоставляет фактически тюремные условия. «Когда у тебя в учреждении живут 700 человек с разными нарушениями, ты вынужден именно так все выстраивать», — говорит специалистка.

Сейчас в психоневрологических интернатах России проживает 156 тысяч человек. Проверка Роспотребнадзора ранее выявила нарушения в 80% ПНИ. В 25% дефекты были обнаружены в оказании медицинской помощи.