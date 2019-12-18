Причиной мигрени может быть нехватка сна

Нарушение сна могут быть причиной приступов мигрени, как выяснили ученые из США.

Чем больше времени человек затрачивает на погружение в сон, ворочаясь с боку на бок в постели, тем выше вероятность того, что через день у него случится приступ мигрени. Почти половина пациентов, страдающих от мигрени, жалуются на проблемы со сном, которые являются предвестниками тяжелых приступов головных болей. Это первое масштабное исследование, установившее прямую связь между проблемами со сном и временем появления приступов мигрени.

Примечательно, что эту связь хорошо видят и сами пациенты, принявшие участие в исследовании, причём мигрень у них появлялась не на следующий день после того, как они долго не могли заснуть, а ровно через день. Авторы исследования не знают, с чем это связано, но вполне возможно, что невысыпающиеся люди не «перезагружают» мозг полностью, что потом рождает специфические спазмы сосудов, приводящие к мигрени.

Результаты этого исследования позволяют предположить, что если жертвы хронических мигреней сумеют наладить регулярный сон, то они смогут тем самым намного снизить и количество приступов тяжёлых головных болей. Для этого необходимо ложиться спать и просыпаться приблизительно в одно и то же время, не употреблять пищу за несколько часов до отхода ко сну, отказаться от просмотра телевизора, работы с компьютером и других занятий, способных увеличить уровень стресса, за два часа до отхода в постель.