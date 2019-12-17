Значительная часть из 385 ушедших с рынка РФ лекарств были устаревшими

С начала 2019 года из списка лекарственных препаратов российского фармрынка пропало 385 наименований, пишет «Фармацевтический вестник».

Эксперты утверждают, что значительная часть препаратов просто «вычищалась» из ассортимента компаний из-за того, что являются устаревшими.

Не совсем точно и говорить об уходе части витаминных препаратов с аптечного рынка: многие из наименований этой категории просто перерегистрировались как биологически активные добавки, оставшись на тех же аптечных полках.

В 21 случае Минздрав отозвал регистрационное удостоверение. При этом 16 отзывов были связаны с тем, что препарат представляет угрозу для здоровья человека. По сей день остается приостановленным действие семи регистрационных удостоверений.