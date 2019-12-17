VR-шлемы помогут пациентам в операционных снизить уровень боли

Просмотр телепередач снижает уровень боли и даже избавляет некоторых пациентов от необходимости принимать анестетики.

В ходе нового исследования ученые из Великобритании выяснили, что просмотр телепрограмм при проведении несложных медицинских манипуляций в операционных позволяет избавить пациентов от использования седативных средств. Исследователи подчеркивают, что хотя анестезия таким пациентам чаще всего не требуется, в 70% случаях им всё-таки приходится делать укол, действующий успокаивающе для нервов. А подобного рода инъекции не лишены побочных эффектов, включая тошноту и спутанность сознания.

При этом исследователи подчеркивают, что для достижения нужного результата врачам следует использовать не телевизоры, которые висят на стенах в палатах и операционных, а шлемы виртуальной реальности. Только подключать их нужно ни к компьютерным играм, а к обычным телетрансляциям, чтобы пациенты смотрели любимые фильмы или телепередачи. Шлемы позволяют отключить их от всех внешних визуальных стимулов и полностью сосредоточиться на просмотрах.

Наблюдения показали, что в этом случае больные не только обходятся без обезболивающих инъекций и таблеток, но ещё и быстрее восстанавливают своё здоровье. Ну а врачи получают возможность обойтись без применения лекарств с их побочными эффектами.