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VR-шлемы помогут пациентам в операционных снизить уровень боли

Здоровье и дом - Здоровье
16:51, 17 декабря 2019
Британские СМИ

Sebastian Gollnow / Global Look Press
Sebastian Gollnow / Global Look Press

Просмотр телепередач снижает уровень боли и даже избавляет некоторых пациентов от необходимости принимать анестетики.

В ходе нового исследования ученые из Великобритании выяснили, что просмотр телепрограмм при проведении несложных медицинских манипуляций в операционных позволяет избавить пациентов от использования седативных средств. Исследователи подчеркивают, что хотя анестезия таким пациентам чаще всего не требуется, в 70% случаях им всё-таки приходится делать укол, действующий успокаивающе для нервов. А подобного рода инъекции не лишены побочных эффектов, включая тошноту и спутанность сознания.

При этом исследователи подчеркивают, что для достижения нужного результата врачам следует использовать не телевизоры, которые висят на стенах в палатах и операционных, а шлемы виртуальной реальности. Только подключать их нужно ни к компьютерным играм, а к обычным телетрансляциям, чтобы пациенты смотрели любимые фильмы или телепередачи. Шлемы позволяют отключить их от всех внешних визуальных стимулов и полностью сосредоточиться на просмотрах.

Наблюдения показали, что в этом случае больные не только обходятся без обезболивающих инъекций и таблеток, но ещё и быстрее восстанавливают своё здоровье. Ну а врачи получают возможность обойтись без применения лекарств с их побочными эффектами.

Теги: #Наука

Рубрика: Здоровье

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