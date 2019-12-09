Любое количество алкоголя увеличивает риск опухолей

Японские ученые пришли к выводу об опасности любого количества алкоголя в плане риска появления рака.

Эксперты из Университета Токио установили, что при регулярном употреблении даже небольших доз спиртного увеличивается риск рака. Сравнение предпочтений в алкоголе 63 тысяч раковых больных и такого же количества здоровых людей показало, что употребление всего 200 мл вина, 300 мл пива или 50 г крепкого алкоголя в день на протяжении 10 лет увеличивало относительный риск рака на 5%.

Этот вывод был сделан после исключения влияния других факторов риска опухолей, включая курение, гипертонию, диабет, ожирение и некоторые другие. Если человек в течение 40 лет употреблял по две порции спиртных напитков в день, то опасность опухолей вырастала на 54%, причем особенно сильно увеличивался риск появления злокачественных новообразований рта, горла, желудка и кишечника.

Однако эксперты из других стран призывают не слишком пугаться из-за полученных в ходе этого исследования данных. Во-первых, японские исследователи опирались на личные рассказы людей, а это ненадежный источник информации. Во-вторых, не учитывалась семейная история опухолей, то есть влияние генетики, что играет значительную роль. В-третьих, в организмах собственно японцев отмечается большее количество генетических вариаций, из-за чего их тело более медленно метаболизирует алкоголь в сравнении с представителями большинства других этнических групп.