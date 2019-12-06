Борода повышает риск заражения ОРВИ в зимнее время

В столичном Департаменте здравоохранения предупредили, что растительность на лице может стать средой для размножения вирусов и бактерий. Об этом АГН «Москва» рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

«Влажность и тепло в густом волосяном покрове создают комфортные условия для размножения бактерий. Особенно возрастают риски получить на лице опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа и люди вокруг чихают и кашляют», — поясняет специалист.

Медик посоветовал мужчинам более тщательно следить за гигиеной растительности на лице, а по возможности лучше вовсе сбрить ее на зимний период. «Если человек сам заболел, то остатки мокроты, выделяемые при чихании, успешно оседают в растительности вокруг рта, создавая опасность повторного заражения», — говорит Тяжельников.

По данным Института гриппа, в период с 25 ноября по 1 декабря в России число зафиксированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ не превышало эпидемиологический порог в общей популяции. Исключением стал Ульяновск, где эти показатели выше нормы на 17%.

Ожидаемый прирост заболеваемости продолжается, на конец прошлой недели он составил 10%. Сейчас острыми респираторными заболеваниями болеет 660 человек в соотношении к 100 тысячам населения.