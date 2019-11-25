Родители детей с муковисцидозом пожаловались на замену препаратов дженериками

Родители детей, больных муковисцидозом, направили в адрес правительства РФ петицию, которую подписали 33 тысячи человек. Они говорят об уходе с российского рынка оригинальных жизненно важных антибиотиков, взамен которых предлагаются дженерики с серьезными побочными эффектами, пишет АСИ.

Речь идет о препаратах «Фортум», «Тиенам», «Колистин». Кроме того, заменяются проверенные ферменты, в частности препарат «Креон».

Директор фонда помощи больным муковисцидозом «Кислород» на своей странице в Facebook заявляла, что текущая ситуация привела пациентов с генетическим заболеванием к положению, в котором они находились примерно 20 лет назад.

«Раньше у нас были летальные исходы, когда детям заменяли антибиотики на дженерики. Они умирали от токсического поражения печени и почек. И сейчас эта ситуация возвращается», — заявляла координатор программ фонда «Кислород» Светлана Белоусова в комментарии журналистам.