Столичная аптечная сеть начнет выдавать клиентам кредиты на покупку лекарств

Аптечная сеть «Самсон-фарма» в Москве вместе с «МТС-банком» будет продавать клиентам лекарства в кредит под 23% годовых.

Об этом со ссылкой на представителей сети пишет газета «Коммерсантъ». Как объяснили изданию в «Самсон-фарме», кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами, под которыми компания подразумевает лекарства по цене от 500 рублей.

Отмечается, что теперь клиенты аптечной сети смогут взять такие препараты в кредит сроком до года по ставке 23% годовых.

В «Самсон-фарме» подчеркивают, что это может быть первый подобный проект для фармацевтической розницы. По мнению гендиректора сети Армине Даниелян, за счет сотрудничества с «МТС-банком» такое нововведение принесет увеличение потока клиентов и рост выручки на 5–10% по итогам 2020 года.