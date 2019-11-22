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Столичная аптечная сеть начнет выдавать клиентам кредиты на покупку лекарств

Здоровье и дом - Здоровье
09:08, 22 ноября 2019

Аптечная сеть «Самсон-фарма» в Москве вместе с «МТС-банком» будет продавать клиентам лекарства в кредит под 23% годовых.

Об этом со ссылкой на представителей сети пишет газета «Коммерсантъ». Как объяснили изданию в «Самсон-фарме», кредитование рассчитано на пациентов, которым требуется незамедлительное лечение дорогостоящими препаратами, под которыми компания подразумевает лекарства по цене от 500 рублей.

Отмечается, что теперь клиенты аптечной сети смогут взять такие препараты в кредит сроком до года по ставке 23% годовых. 

В «Самсон-фарме» подчеркивают, что это может быть первый подобный проект для фармацевтической розницы. По мнению гендиректора сети Армине Даниелян, за счет сотрудничества с «МТС-банком» такое нововведение принесет увеличение потока клиентов и рост выручки на 5–10% по итогам 2020 года.

 

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