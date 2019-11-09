В России снизилось число проданных антибиотиков

За первые девять месяцев 2019 года россияне купили в аптеках 152,8 миллиона упаковок антибиотиков, что на три миллиона меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает RT со ссылкой на аналитиков DSM Group.

Всего за три четверти года россияне приобрели 3,8 миллиарда упаковок лекарственных препаратов на сумму 739,2 миллиарда рублей.

С 2017 года профильные ведомства в России приступили к реализации Стратегии предупреждения устойчивости к противобактериальным препаратам. Одним из пунктов программы является усиление контроля за исключительно рецептурным отпуском антибиотиков в аптеках.