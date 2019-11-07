Редактор генов CRISPR впервые применили для лечения рака

Редактор генома CRISPR впервые применили в лечение трех раковых пациентов, доказав безопасность данной технологии.

Американские врачи впервые использовали популярный в СМИ редактор генома CRISPR среди трех пациентов с раком. Двое из них страдали от множественной миеломы, или опухоли кровеносной системы, а у одного пациента отмечалась саркома — этот тип рака чаще всего поражает кости и мягкие ткани.

Первый раз в истории CRISPR применялся для лечения рака, при этом основной целью исследования было вовсе не доказать его способность продлить жизнь тяжелых больных или победить рак, а лишь продемонстрировать, что данная технология хорошо переносится и является относительно безопасной, то есть не сопровождается тяжелыми побочными эффектами. Оказалось, что это действительно так и все побочные эффекты при воздействии CRISPR являются управляемыми, то есть их можно модифицировать и снижать.

Пациенты хорошо перенесли методику, и теперь CRISPR будут испытывать уже именно как средство лечения тех или иных опухолей.

В ходе нынешнего эксперимента с помощью образцов крови учёные извлекали из организма пациентов иммунные клетки, а затем воздействовали на них на генном уровне. После этого клетки вводились обратно в организм для того, чтобы распознавать опухоли и уничтожать их.