Забывающие оплачивать счета могут столкнуться с деменцией

Забывчивость человека, связанная с оплатой счетов, может быть признаком развития старческого слабоумия.

Американские исследователи из Джорджтаунского университета установили, что если люди начинают забывать оплачивать счета за квартиру, мобильную связь или какие-то кредиты, то это может быть первым признаком надвигающейся болезни Альцгеймера. Такой вывод был сделан после того, как ученые проанализировали контроль над финансами и одновременно состояние здоровья 33 000 человек в течение 22 лет.

Оказалось, что у людей, которые значительно хуже контролировали собственные денежные средства, впоследствии чаще развивалась болезнь Альцгеймера. Плохой контроль над финансами был одним из инструментов предсказания этого неизлечимого недуга.

Отметим, что и ранее наука приходила к выводу о том, что уже на ранних этапах деменции человек начинает хуже следить за деньгами. Это может проявляться не только в забывчивости с оплатой счетов, но и в каких-то иррациональных покупках. В результате за очень короткое время финансовое состояние жертвы старческого слабоумия ухудшается, и это происходит еще до того, как ему поставят правильный диагноз.