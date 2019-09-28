Пенсионеру удалили опухоль, которую не смогли вылечить гомеопаты

В Московской городской клинической больнице имени Иноземцева 71-летнему пенсионеру удалили с помощью лазера 11-сантиметровую опухоль кожи головы, сообщает АГН «Москва».

В пресс-службе медучреждения сообщили, что мужчина поступил в больницу в состоянии средней степени тяжести. Впервые его диагноз был установлен в 2010 году. Пациент прошел несколько курсов химиотерапии. Позже с рецидивом заболевания он обратился к гомеопату и наблюдался у него в течение двух лет, пока не заметил, что опухоль на теменно-затылочной области разрастается слишком быстро. Тогда было принято решение обратиться к представителям классической медицины.

Отмечается, что операция прошла успешно без неврологических изменений со стороны мозга. Дальше пациента ожидает кожная пластика и наблюдение у врачей-онкологов, чтобы вовремя диагностировать возможный рецидив заболевания.