Российскую психиатрию обвинили в устаревших и болезненных методах лечения

Комитет Совета Европы по предотвращению пыток опубликовал оценки и рекомендации в отчете о визите в российские психиатрические учреждения, передает РАПСИ.

Представители комитета визитировали медицинские заведения регионального и федерального масштабов. Эксперты удовлетворительно оценили уровень предоставления психиатрического лечения в России, но отметили несколько недостатков.

Так, общей проблемой названа переполненность учреждений и неукомплектованность как медицинского, так и обслуживающего штата персонала. Кроме того, в России до сих пор применяются устаревшие, болезненные методы лечения и излишние меры по сдерживанию пациентов, говорится в оценке.

Также в российском здравоохранении, по мнению представителей комитета СЕ, до сих пор отсутствует социально-психологическая реабилитация для пациентов психиатрического профиля.