Главный генетик Минздрава предложил проверять новорожденных на 41 заболевание

Главный внештатный генетик Министерства здравоохранения Сергей Куцев предложил расширить скрининг здоровья новорожденных до 41 нозологии, сообщает портал национальных проектов «Будущее России».

Сейчас младенцев после рождения проверяют только на пять генетических заболеваний: врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром и галактоземию.

Эксперт не уточнил, о включении каких заболеваний идет речь, но заявил, что это те диагнозы, которые успешно поддаются лечению. По его словам, расширение скрининга позволит обнаружить наследственные болезни в досимптомной стадии у двух тысяч детей, что уменьшит младенческую смертность и инвалидизацию.