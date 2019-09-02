Неправильный образ жизни грозит болезнями сердца чаще, чем гены

Преждевременные болезни сердца возникают из-за образа жизни, а не генетики, как установили ученые.

Низкая физическая активность, вредные привычки вроде курения, повышенное артериальное давление, диабет и высокий уровень холестерина — всё это играет значительную роль в деле развития болезней сердца в молодом возрасте. А вот на долю генетики приходится не столь мощное влияние, как показало новое исследование. Следовательно, для снижения риска болезней сердца человеку требуется прежде всего правильное отношение к собственному здоровью. Это касается даже тех людей, у кого семейная история богата инфарктами и инсультами.

Исследователи подчеркивают, что генетика остаётся фактором, имеющим отношение к преждевременным болезням сердца, но это нельзя использовать в качестве оправдания для нездорового образа жизни. Довольно часто молодые пациенты, уже столкнувшиеся с болезнями сердца, ссылаются на плохую наследственность, но при этом курят, злоупотребляют алкоголем и почти не двигаются. Такой образ жизни вызывает болезни сердца даже у тех людей, у кого с наследственностью всё в порядке.

Участники нынешнего исследования проходили через процедуру секвенирования генома. Она позволила разработать шкалу наследственного риска болезней сердца из 33 генетических вариантов, которые имеют отношение и к самим недугам, и к их факторам риска вроде повышенного артериального давления. Выяснилось, что нездоровый образ жизни вносит намного больший вклад в развитие болезней сердца, чем все эти факторы.