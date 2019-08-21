Калифорнийские ученые нашли ген, который отвечает за привыкание к опиоидам

Исследователи калифорнийского Института Скриппса нашли белок, который помог бы сделать использование опиоидных обезболивающих безопаснее, сообщает ScienceDaily.

В своей работе они создали 900 разных мутаций в генах, чтобы изучить в каждой из них чувствительность к опиоидным средствам. Был выбран наиболее подверженный влиянию ген GPR139, который отвечает за работу опиоидных рецепторов в организме и выработку ответственного за это белка.

Далее исследователи приступили к экспериментам на млекопитающих. Изучалось действие морфина и фентанила, которые часто используют в паллиативной терапии, при инфарктах и в послеоперационный период. Их длительное применение часто приводит к резистентности и возникновению зависимости.

Опыты на мышах показали, что блокировка гена GPR139 делает их более восприимчивыми к опиоидам и снижает до минимума синдром «ломки» даже при отмене препаратов.

Институт Скриппса является одной из ведущих организаций в мире, занимающихся проблемами купирования боли и медикаментозного лечения наркотических зависимостей.