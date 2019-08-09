Доказательства новой методики лечения Альцгеймера подвергли сомнению

Американская компания Alkahest попыталась остановить ухудшение состояния пациентов с болезнью Альцгеймера содержащимися в молодой крови белками, сообщает N+1 со ссылкой на пресс-релиз компании.

Компания Alkahest занимается разработкой способов лечения нейродегенеративных заболеваний. Содержащиеся в плазме крови белки в калифорнийской компании называют «хронокинами»: их концентрация снижается в организме по мере старения. Некоторые хронокины способствуют регенерации стволовых клеток и восстанавливают функции нервной системы.

Редактор N+1 отметил, что в исследовании не было контрольной группы, принимавшей плацебо. Исследователи сравнивали людей, получавших низкую дозу белка — 100 мл — и более высокую — 250 мл. Результаты исследования не были опубликованы в научных журналах: единственный источник информации — пресс-релиз компании.

Участникам исследования — 40 пациентам, у которых проявились умеренные признаки деменции, — вливали плазму с хронокинами под названием GRF6019 внутривенно в течение пяти дней. После 12-недельного перерыва курс лечения повторили. Симптомов развития болезни по результатам тестов у пациентов не обнаружили.