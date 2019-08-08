Немецкие врачи нашли способ предотвратить потерю зрения у пожилых

Врачи из Германии в ходе исследования разработали метод предотвращения потери зрения у людей старше 40 лет.

Исследование немецких врачей, в котором приняли участие шесть тысяч человек из восьми стран ЕС, показало, что существуют варианты предотвращения возрастной макулярной дегенерации (ВМД), являющейся наиболее частой причиной потери зрения у людей среднего и пожилого возрастов.

Эксперты установили, что неправильная активация специального фермента вызывает губительные для сетчатки глаза реакции. ВМД также может быть вызвана злоупотреблением ультрафиолетом, курением и вредной пищей.

В ходе исследования выяснилось, что люди, придерживающиеся правильного питания и здорового образа жизни, страдают от ВМД намного реже, чем те, кто пренебрегает спортом или предпочитает фастфуд.

ВМД, или дегенерация желтого пятна, представляет из себя ухудшение состояния клеток, входящих в его состав. Различают две формы ВМД: влажную и сухую дегенерацию в сетчатке.

Ранее врачам уже было известно, что влажную дегенерацию можно замедлить специальными средствами. Однако для сухой дегенерации таких средств не существует, поэтому врачам было важно знать причины начала губительных для сетчатки реакций.