Обнаружен наиболее важный ген, отвечающий за защиту от рака

Исследователи из Бэйлорского медицинского колледжа в Америке изучили более 10 тысяч образцов 32 различных видов рака, сравнив их с 80 000 типами генетических мутаций, сообщает «Российская газета».

После глобального анализа было получено более полное представление о том, что развитие онкологических опухолей может быть связано с мутацией гена TP53. Это предположение и раньше являлось предметом изучения, но только в отношении конкретных видов рака. Теперь же изучено присутствие мутации этого гена в 32 локализациях заболевания.

Ген TP53 в норме считается основным защитным инструментом в профилактике злокачественных опухолей. Его дальнейшее изучение должно помочь в разработке новых подходов в лечении рака.