Уровень заболеваемости гепатитом С в России снизился за десять лет в 2,2 раза

Роспотребнадзор заявил о рекордном снижении заболеваемости гепатитами В и С.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным специалистов, за последние десять лет уровень заболеваемости острым гепатитом С в России составил в 2018 году 1,11 случая на 100 тысяч человек. Для острого гепатита В эта цифра составила 0,67 случая на 100 тысяч населения. Это самые низкие показатели за все годы наблюдения, отметили в Роспотребнадзоре. «Среди детей 0-14 лет показатель заболеваемости острым гепатитом В в 2018 году составил 0,04 на 100 тысяч возрастной группы, среди подростков 15-19 лет – 0,17, а среди взрослых 20-29 лет – 0,89», – уточнили в ведомстве.

Во всем мире 300 миллионов человек живут с вирусным гепатитом, не подозревая об этом, говорится на сайте Роспотребнадзора. По статистике ВОЗ, в 2015 году вирусные гепатиты стали причиной смерти 1,34 миллиона людей.

Гепатит – воспалительное заболевание печени. Существует пять основных вирусов, известных как гепатит А, В, С, D и E. Они различаются по способу передачи. Симптомы зависят от типа вируса. При отсутствии своевременного лечения заболевание может привести к развитию фиброза, цирроза или рака печени.

По данным опроса, проведенного осенью, только 16% россиян обладают достаточными знаниями о гепатите С.