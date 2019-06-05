Новая молекула позволила обратить вспять симптомы неизлечимой болезни Паркинсона у лабораторных мышей.

Исследователи из Кембриджского университета в ходе опытов с генетически модифицированными мышами, запрограммированными на развитие болезни Паркинсона, смогли не только остановить симптомы неизлечимого недуга, но и обратить его вспять. Этого удалось достичь за счет использования молекулы под названием anle138b, которая атаковала скапливающийся в мозге жертв болезни Паркинсона специфический белок.

В экспериментах участвовали мыши в возрасте 9 месяцев, у которых уже появились характерные симптомы болезни, включая нарушения осанки и скованность при движениях.

Существует устойчивая точка зрения о том, что болезнь Паркинсона даже теоретически невозможно вылечить, ведь когда появляются ее первые симптомы, патологические процессы в мозге уже давно проходят точку невозврата. До определенного периода мозг компенсирует гибель нейронов, производящих дофамин, но когда их фактически не остаётся, у человека и появляются тремор конечностей, нарушения при движениях, проблемы со сном, хроническая усталость и многие другие неприятные симптомы. На этом этапе болезнь не удается ни вылечить, ни даже замедлить ее развитие, а все методы терапии направлены на смягчение симптомов.

И вот теперь ученые из Кембриджа предложили новую методику, которая оказалась действенной. Впрочем, радоваться ещё рано, поскольку результаты многих успешных экспериментов с участием лабораторных мышей впоследствии не подтверждались на людях.