Исследование показало, что шесть чашек кофе в день являются безопасным порогом для здоровья.

Как много кофе может ежедневно употреблять человек, чтобы при этом риск возникновения у него сердечно-сосудистых заболеваний не увеличился? Ответ на этот вопрос получили ученые из Университета Южной Австралии, которые исследовали людей, имеющих в организме кофеин-метаболизирующий ген CYP1A2. Этот ген позволяет лучше перерабатывать кофеин.

Наличие CYP1A2 увеличивало скорость метаболизации кофеина в четыре раза по сравнению с теми людьми, у которых данного гена нет. Следовательно, на примере этих людей можно было определить уровень кофе, который можно ежедневно употреблять без особых последствий для здоровья. И если он является допустимым для людей с данным геном, то он будет тем более подходящим и для тех, кто его не имеет.

Исследование показало, что таким суточным лимитом являются шесть чашек кофе в сутки. Превышение этого показателя увеличивает риск заболеваний сердца. Отметим, что в разных странах среднестатистическое суточное потребление кофе существенно различается. К примеру, в США эта цифра составляет 1,6 чашки в день на человека, а, к примеру, в Финляндии — целых восемь чашек.